Турецкие спасатели обнаружили тело капитана украинского сухогруза "Арвин", который затонул в Чёрном море 17 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот.

Капитаном сухогруза оказался гражданин России, проживающий в Ростове-на-Дону.

"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", — сказано в сообщении.