Неизвестные "заминировали" школу в столице Бурятии

В Бурятии учеников и персонал одной из местных школ эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Как сообщает издание "Новая Бурятия", инцидент произошёл в школе №17 города Улан-Удэ утром 18 января. Известно, что школьников распустили по домам, на месте работают экстренные службы и правоохранители.

Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало. По некоторым данным, эвакуация прошла из-за ложного сообщения о минировании образовательного учреждения. По информации baikal-daily.ru, соответствующее письмо поступило на школьную почту.