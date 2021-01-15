Пациент с коронавирусом свёл счёты с жизнью в Омске

В Омске пациент с коронавирусом покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл в городской больнице.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в больнице №11 Омска, это учреждение в прошлом году было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом.

В минздраве отмечают, что суициды среди больных коронавирусом или среди людей, которые перенесли болезнь связаны с нарушением работы мозга. По словам специалистов, подобные изменения фиксируются по всему миру.

В настоящее время правоохранители и медики устанавливают все обстоятельства произошедшего.