Женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, задержали в Витебске

В витебском лесу задержали группу женщин, которые занимались скандинавской ходьбой. Среди задержанных — мать белорусского оппозиционера.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в лесу неподалёку от Витебска. По данным, которые приводит портал belnovosti. by, всего были задержаны шесть человек, среди них мать белорусского оппозиционера Павла Северинца, который в настоящее время находится в заключении.

Сообщается, что женщин доставили в Первомайское РОВД. По некоторым данным, их могут привлечь к ответственности за проведение несанкционированного пикета.