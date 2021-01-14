В витебском лесу задержали группу женщин, которые занимались скандинавской ходьбой. Среди задержанных — мать белорусского оппозиционера.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в лесу неподалёку от Витебска. По данным, которые приводит портал belnovosti. by, всего были задержаны шесть человек, среди них мать белорусского оппозиционера Павла Северинца, который в настоящее время находится в заключении.
Сообщается, что женщин доставили в Первомайское РОВД. По некоторым данным, их могут привлечь к ответственности за проведение несанкционированного пикета.
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