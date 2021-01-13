Трамвай загорелся на маршруте в Волжском

В Волжском на маршруте загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Очевидцы утверждают, что транспортное средство сгорело буквально за пять минут.

Как сообщает издание bloknot-volzhsky. ru, происшествие произошло утром 13 января. Отмечается, что на место оперативно прибыли пожарные и в короткие сроки ликвидировали возгорание.

При этом, очевидцы сообщают, транспортное средство сгорело практически полностью "за пять минут". Местные жители рассказывают, что от трамвая остался лишь обгоревший каркас.

Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.