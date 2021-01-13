В аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы совершил посадку самолёт.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл с воздушным судном Airbus A330 рейса Владивосток — Москва. Источник агентства в авиационных службах сообщил, что штатная посадка была произведена после того, как сработал датчик отказа второй тормозной системы.
Отмечается, что все службы аэропорта были заранее предупреждены о посадке воздушного судна.
В настоящее время устанавливаются причины возникновения неполадки в самолёте.
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