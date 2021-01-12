В Красноярске грузовой поезд сбил местную жительницу. Женщина погибла до прибытия медиков.
Как сообщает издание enisey. tv, трагедия произошла 11 января на станции Минино. Правоохранители установили, что 47-летняя красноярка переходила железнодорожные пути, и не заметила приближающийся состав.
Машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия бригады медиков.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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