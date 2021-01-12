Грузовой поезд насмерть сбил жительницу Красноярска

В Красноярске грузовой поезд сбил местную жительницу. Женщина погибла до прибытия медиков.

Как сообщает издание enisey. tv, трагедия произошла 11 января на станции Минино. Правоохранители установили, что 47-летняя красноярка переходила железнодорожные пути, и не заметила приближающийся состав.

Машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия бригады медиков.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.