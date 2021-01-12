Взрыв котельной в Туве: не сработала автоматика

В Туве произошёл взрыв в одной из котельной, пострадали четыре человека. Взорвался котёл отопления.

Как сообщает ren. tv, инцидент произошёл в селе Сукпаке. В селении производилось плановое отключение электроснабжения, а после восстановления подачи электроэнергии не сработала автоматика отопительного котла. Циркуляционный насос подачи воды не запустился. В результате из-за возросшего давления котёл взорвался.

Четверо рабочих получили повреждения разной степени тяжести, их госпитализировали.

В котельной запустили резервный котёл и готовятся к установке нового основного. Теплоснабжение было восстановлено.