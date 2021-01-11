Рыбак умер, отравившись угарным газом в палатке на Урале

На Урале рыбак, находясь в палатке, отравился угарным газом и скончался. Следователи проводят проверку.

Как сообщает "Уральский меридиан", трагедия произошла на льду реки Лозьва. Двое братьев ловили рыбу, находясь в палатке. Позже их обнаружил местный житель, который и вызвал полицию. Старший из братьев не подавал признаков жизни. Младшему удалось выжить, его доставили в медучреждение.

По некоторым данным, смерть 53-летнего мужчины могла наступить в результате отравления угарным газом, который мог образоваться из-за использования рыбаками в палатке горелки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.