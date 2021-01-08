Молодой человек из Казани убил 18-летнюю девушку и её родителей

В Казани молодой человек убил свою 18-летнюю подругу и её родителей, а затем покончил с собой.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 7 января. Ночью в одном из домов были обнаружены тела 18-летней девушки и её родителей, 59 и 62 лет, с признаками насильственной смерти. Под окнами дома лежало тело 22-летнего молодого человека.

По версии следствия, родители девушки были против отношений их дочери с указанным мужчиной, в результате чего он пришёл в их дом, что-то пошло не так и он лишил жизни всю семью, а затем покончил с собой.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.