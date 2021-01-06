Из-под завалов шахты на Камчатке извлекли тело погибшего проходчика

Из-под завалов шахты на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, где произошло обрушение, извлекли тело одного из проходчиков.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по внешним связям компании "Тревожное зарево" Алексея Войтова, одного из пропавших после происшествия проходчиков обнаружили мёртвым, его тело поднято на поверхность спасателями. В настоящее время ведутся поиски второго проходчика.

По некоторым данным, в результате обрушения в шахтах рудника пострадали пять человек. Трое из них смогли подняться самостоятельно.

В настоящее время по факту произошедшего проводят проверки прокуратура и Следственный комитет.