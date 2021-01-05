Погиб бывший начальник колонии "Белый лебедь"

В Перми скончался попавший в ДТП экс-начальник колонии "Белый лебедь". По некоторым данным, мужчина покончил с собой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" Ашот Саркисян.

Отмечается, что 3 января мужчина управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, на котором столкнулся с Ford Focus. Пассажирка последнего пострадала, ей было назначено амбулаторное лечение.

После ДТП Саркисян совершил самоубийство. В настоящее время по факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.