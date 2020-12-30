Мужчина, напавший на пятилетнюю девочку, оказался в реанимации

В Москве мужчина, избивший пятилетнюю девочку, отправился в реанимацию. Его избили соседи.

Как сообщают "Известия", 35-летняя женщина ушла в магазин, а пятилетнюю дочь и свою племянницу оставила в квартире с дальним 24-летним родственником. Вернувшись, женщина не смогла открыть дверь, из-за которой доносились детские крики. Мать ребёнка обратилась к соседям и знакомым за помощью.

Мужчины вломились в квартиру и увидели окровавленную пятилетнюю девочку и молодого человека без одежды. Племянницы дома не было. Мужчины принялись избивать родственника матери потерпевшей девочки. В итоге парня госпитализировали в реанимацию с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами лица.

В то же время, ребёнок получил куда более серьёзные повреждения от рук 24-летнего дяди: сотрясение мозга, повреждение века, множественные переломы, в том числе головы и рук, кровоподтёки и травмы грудной клетки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.