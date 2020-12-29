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Сильное землетрясение произошло в Хорватии

Происшествия

В Хорватии произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился неподалёку от столицы страны.

Как сообщает издание regnum. ru, сила землетрясения составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Такие данные приводит Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 46 километрах к юго-востоку от хорватской столицы Загреба. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Издание 360tv. ru сообщает, что в результате землетрясения погиб один ребёнок, несколько человек пострадали.

Отмечается, что часть Загреба осталась без электроснабжения. Известно, что подземные толчки также ощущались в соседних странах.

 

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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