Сильное землетрясение произошло в Хорватии

В Хорватии произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился неподалёку от столицы страны.

Как сообщает издание regnum. ru, сила землетрясения составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Такие данные приводит Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 46 километрах к юго-востоку от хорватской столицы Загреба. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Издание 360tv. ru сообщает, что в результате землетрясения погиб один ребёнок, несколько человек пострадали.

Отмечается, что часть Загреба осталась без электроснабжения. Известно, что подземные толчки также ощущались в соседних странах.