Подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского сада

В Смоленской области двоих подростков подозревают в изнасиловании и убийстве воспитательницы детского сада.

Как сообщает издание lenta. ru, следствие полагает, что 23 декабря девятиклассник и его 16-летний знакомый изнасиловали 38-летнюю женщину, а затем задушили её шнурком, чтобы скрыть следы преступления.

Тело погибшей обнаружили спустя день у дороги.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Отмечается, что оба они ранее судимы и состояли на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Расследование продолжается.