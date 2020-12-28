Подросток из Белгородской области умер, выкурив электронную сигарету

В Старом Осколе Белгородской области 14-летний подросток умер после того, как покурил электронную сигарету.

Как сообщает издание kursk. com, трагедия произошла 27 декабря. Мальчик пришёл в гости к другу, где они играли в приставку и курили вейп. Внезапно парню стало плохо, ему вызвали "скорую". Однако школьник скончался до приезда бригады медиков.

Точную причину смерти подростка определит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Портал regnum. ru сообщает, что прокуратура проведёт проверку в отношении продавца электронных сигарет, а также проверит образовательную организацию, где учились подростки.