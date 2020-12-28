В Баренцевом море затонуло рыбацкое судно. Пропали 17 человек

Сообщение с пометкой "срочно" приходит на ленты информагентств от МЧС.

В Баренцевом море возле Новой Земли Архангельской области рано утром (по местному времени) затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту было 19 человек.

По данным МЧС, спасены на данный момент двое.

Поиск ещё 17-ти рыбаков ведёт экипаж плавбазы "Войково". Им на помощь направлены ещё три судна.

Предварительная версия ЧП — обледенение "Онеги".