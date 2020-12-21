Сотрудница полиции избила десятилетнего ребёнка в Оренбурге

В Оренбурге будут судить сотрудницу полиции за то, что 15 лет назад она избила десятилетнего ребёнка.

Как сообщает издание govorimdelo.ru, инцидент произошёл в августе 2005 года. Тогда старший следователь являлась инспектором по делам несовершеннолетних. Женщина увидела, как у одного из магазинов десятилетний мальчик складывает книги в пакет. Дама в погонах решила, что ребёнок занимается незаконной торговлей и набросилась на него с кулаками на глазах у посторонних людей.

В итоге медики установили, что здоровью мальчика был причинён вред средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое в настоящее время расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.