Рядом с ростовской школой скончалась женщина

В Ростове-на-Дону рядом с одной из местных школ умерла женщина. Она просила помощи, но так её и не дождалась.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл рядом со школой №109. В образовательное учреждение вошла женщина и рассказала, что плохо себя чувствует. Сотрудники школы вызвали "скорую", и попросили женщину подождать на улице, и поставили там стул. В итоге, не дождавшись помощи, женщина скончалась. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать её смерть.

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле 61-летней женщины не обнаружено.

В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.