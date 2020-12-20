Мертвые псы вдоль шоссе - леденящая кровь инсталляция в Кемерово

В Кемеровской области охотник убил нескольких, предположительно, бродячих собак и развесил трупы вдоль трассы.

Видео, опубликованное в соцсетях проезжавшими мимо страшной "инсталляции", практически мгновенно стало вирусным.

По данным местного паблика "Инцидент Кузбвсс", некий мужчина таким образом "отомстил" за то, что погибли семь его коз.

"По кровавому следу он вычислил собак и застрелил их.А так как мужчина не знал, чьи это псы и откуда они, из Речного или соседней Верх-Тайменки, то развесил их на деревьях в назидание хозяевам", — пишет паблик "В сети" со ссылкой на комментарий Анатолия Кадочникова, главы Новоромановского сельского поселения Юргинского района.

К слову, именно Кадочников, предположил, что убитые псы — бродячие, так как "никто из местных жителей свою собаку среди них не признал".

Полиция проводит расследование происшествия. Что будет за это живодёру, по-видимому, решит суд.