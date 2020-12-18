Двое братьев из Бурятии подрались на борту самолёта в Хабаровске

В Хабаровске двое нетрезвых братьев из Бурятии устроили драку на борту самолёта, летевшего в Иркутск.

Как сообщает "Российская газета", двое 37-летних мужчин прибыли в Хабаровск из Южно-Сахалинска, где работали вахтовым методом. В хабаровском аэропорту братья ждали стыковочный рейс до Иркутска.

Чтобы скрасить ожидание, мужчины стали распивать спиртное. Поднявшись на борт, они затеяли перепалку, которая переросла в драку. На замечания членов экипажа братья не реагировали, и между делом оскорбляли бортпроводников.

В итоге нарушителей порядка доставили в дежурную часть, теперь им грозит до 15 суток ареста.