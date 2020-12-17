Жительница Архангельска избивала дочь из-за оценок

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избивала дочь из-за плохих, по мнению женщины, школьных оценок.

Как сообщает издание region29. ru, с декабря 2018 года по май 2020 года женщина регулярно избивала свою дочь, если та получала в школе оценки ниже пятёрок. Мать применяла слишком жёсткие дисциплинарные методы наказания: била девочку руками и ремнём.

Школьница пожаловалась на истязания другу семьи, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На допросе вину она не признала, а избиение ребёнка мотивировала воспитательным процессом.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.