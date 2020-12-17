Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Роструд заявил об обязательной индексации зарплат в 2021 году
Путин заявил, что в России не планируется вводить локдаун
Юрист Алексеев: "Решение CAS по России - это нарушение прав человека"
Неизвестные в Чечне бросили гранату в полицейских
Диетолог назвал три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское
Россия выступит на Евро-2020 с флагом и сможет принять финал ЛЧ
Китайские врачи научились восстанавливать эмаль зубов без пломбирования
Россия может потерять чемпионаты мира по пяти видам спорта
Российский спорт лишён флага и гимна до декабря 2022 года

Жительница Архангельска избивала дочь из-за оценок

Происшествия

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избивала дочь из-за плохих, по мнению женщины, школьных оценок.

Как сообщает издание region29. ru, с декабря 2018 года по май 2020 года женщина регулярно избивала свою дочь, если та получала в школе оценки ниже пятёрок. Мать применяла слишком жёсткие дисциплинарные методы наказания: била девочку руками и ремнём. 

Школьница пожаловалась на истязания другу семьи, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На допросе вину она не признала, а избиение ребёнка мотивировала воспитательным процессом. 

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Эксперт: "COVID-19 не является показанием для прерывания беременности"
Восьмилетнюю девочку из Карелии насмерть сбил трактор
Роструд заявил об обязательной индексации зарплат в 2021 году
Легко ли создать хит. Наблюдения артиста
Путин заявил, что в России не планируется вводить локдаун
Юрист Алексеев: "Решение CAS по России - это нарушение прав человека"
Неизвестные в Чечне бросили гранату в полицейских
Жительница Архангельска избивала дочь из-за оценок
Диетолог назвал три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское
Россия выступит на Евро-2020 с флагом и сможет принять финал ЛЧ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову
Интересные Новости
Кенгуру могут общаться с людьми
Игорь Буккер Неандертальцы хоронили своих мертвецов Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов
Комментарии
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Ганус прогнозирует негативное решение CAS для России
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Николай Арефьев: "В малом бизнесе Абрамовичей нет"
Конфликты Черчесова и СМИ: у сборной будет новый тренер?
НАТО готовится к войне у Крыма?
Россиян хотят оставить без пластиковых банковских карт
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников