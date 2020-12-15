На священнослужителя напали в Ленинградской области

В Ленинградской области неизвестные люди напали на настоятеля православного храма.

Как сообщает издание regnum.ru, инцидент произошёл утром 15 декабря в Гатчинском районе. Неизвестные проникли в дом священнослужителя, избили его, заковали в наручники, отобрали телефон и ключи от сейфа, после чего скрылись.

О произошедшем в полицию сообщил родственник потерпевшего. В настоящее время правоохранители проводят проверку, ведётся розыск лиц, причастных к нападению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.