В Крыму водитель микроавтобуса поджёг своё же транспортное средство, в котором находилась женщина.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл неподалёку от посёлка Ай-Даниль. Очевидцы рассказали, что водитель заблокировал двери и при помощи бензина поджёг микроавтобус, в котором находилась женщина. Отмечается, что сам мужчина при этом погиб.
По некоторым данным, пассажирка, находившаяся в салоне микроавтобуса, является супругой погибшего водителя. Ей пришлось выпрыгнуть на ходу из горящего авто. В итоге, женщина получила травмы и ожоги.
Микроавтобус позже потушили пожарные.
Богдан Цырдя рассказал, почему парламент Республики Молдавия вскоре после избрания прозападного президента принял пророссийские решения.