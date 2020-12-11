Водитель микроавтобуса поджёг маршрутку, в которой были люди

В Крыму водитель микроавтобуса поджёг своё же транспортное средство, в котором находилась женщина.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл неподалёку от посёлка Ай-Даниль. Очевидцы рассказали, что водитель заблокировал двери и при помощи бензина поджёг микроавтобус, в котором находилась женщина. Отмечается, что сам мужчина при этом погиб.

По некоторым данным, пассажирка, находившаяся в салоне микроавтобуса, является супругой погибшего водителя. Ей пришлось выпрыгнуть на ходу из горящего авто. В итоге, женщина получила травмы и ожоги.

Микроавтобус позже потушили пожарные.