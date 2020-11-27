В Омске из-за недовольного стюардом пассажира задержали рейс в Москву

В Омске из-за агрессивного пассажира самолёт на Москву задержали более чем на час.

Как сообщает портал omskinform. ru, мужчина находился в салоне самолёта вместе со своей супругой. Перед началом полёта стюард проводил инструктаж для пассажиров и рассказывал о работе аварийных выходов. Пассажиру не понравилась интонация, с которой член экипажа делал это, в результате чего возник конфликт.

Другие пассажиры пытались вразумить неугомонного мужчину, и в целом были на стороне стюарда, однако недовольный пассажир не унимался.

В итоге экипаж принял решение отложить взлёт. Позже на борт поднялись сотрудники полиции и увели конфликтного мужчину.

Самолёт взлетел с опозданием более чем на час.