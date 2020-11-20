Ревнивый супруг разнёс битой дом и автомобиль жены

В Симферополе мужчина, вооружённый битой, разгромил имущество почти бывшей супруги.

Как сообщают "Аргументы и факты", разъярённый мужчина сломал мебель, технику и автомобиль, принадлежащие супруге, с которой он находится в бракоразводном процессе. Общий материальный ущерб от его действий составил более 157 тысяч рублей.

Правоохранители задержали ревнивца. Он написал явку с повинной и рассказал, что от своих друзей узнал, что его супруга, будучи фактически ещё в браке, живёт с другим мужчиной.

Крымчанин выпил спиртного, взял биту и направился к дому жены, после чего повредил её имущество.

Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.