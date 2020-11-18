В Ульяновске мужчина провалился под лёд, катаясь на реке

В Ульяновске мужчина вышел на коньках на реку и провалился под неокрепший лёд.

Как сообщает портал media73. ru, 29-летний мужчина решил прокатиться на коньках, но провалился под неокрепший лёд водоёма. К счастью, пострадавшего удалось спасти: его заметил житель одного из близлежащих домов, который ранее занимался подводной охотой. Мужчина надел гидрокостюм и бросился на помощь утопающему. Очевидец вытащил пострадавшего из воды до приезда спасателей.

Экстремальный фигурист получил общее переохлаждение организма, его передали медикам.