В Ульяновске мужчина вышел на коньках на реку и провалился под неокрепший лёд.
Как сообщает портал media73. ru, 29-летний мужчина решил прокатиться на коньках, но провалился под неокрепший лёд водоёма. К счастью, пострадавшего удалось спасти: его заметил житель одного из близлежащих домов, который ранее занимался подводной охотой. Мужчина надел гидрокостюм и бросился на помощь утопающему. Очевидец вытащил пострадавшего из воды до приезда спасателей.
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