В Хабаровске экстренно сел военный самолёт из Бангладеш

В Хабаровске из-за неисправности системы шасси аварийно приземлился военный самолёт Республики Бангладеш.

Как сообщает vesti.ru, бангладешский самолёт выполнял рейс из Хабаровска в Магадан. Через некоторое время после взлёта пилот сообщил о проблемах с шасси и запросил экстренную посадку. В итоге, воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет.

Отмечается, что этот инцидент не первый с данным самолётом: 5 ноября этот самолёт из-за технической неисправности экстренно приземлился в Хабаровске. Для его ремонта из-за рубежа прибыло ещё одно воздушное судно со специалистами, которые проводили ремонтные работы.