В Румынии во время пожара в отделении интенсивной терапии в одной из больниц погибли 10 человек.
Ещё семь человек пострадали и находятся в тяжёлом состоянии. Среди них — дежурный доктор, который оказывал помощь в спасении людей из пожара.
Как сообщает издание gazeta.ru, возгорание началось в отделении реанимации и распространилось на соседнее помещение.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Отмечается, что в отделении находились пациенты, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.