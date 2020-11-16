В результате пожара в румынской больнице погибли 10 человек

В Румынии во время пожара в отделении интенсивной терапии в одной из больниц погибли 10 человек.

Ещё семь человек пострадали и находятся в тяжёлом состоянии. Среди них — дежурный доктор, который оказывал помощь в спасении людей из пожара.

Как сообщает издание gazeta.ru, возгорание началось в отделении реанимации и распространилось на соседнее помещение.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Отмечается, что в отделении находились пациенты, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции.