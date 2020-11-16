Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов

На 60-ом году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов.

© vk.com/teatrmossoveta

Об этом сообщила пресс-служба театра им. Моссовета, в котором Черкасов служил 30 лет.

Некролог размещён на официальных страницах театра в соцсетях:

© vk.com/teatrmossoveta

О причине смерти артиста не сообщается.

Прощание с Юрием Черкасовым состоится 17 ноября в здании театра. Похоронят артиста на Митинском кладбище Москвы.