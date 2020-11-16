Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов

На 60-ом году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов.
Об этом сообщила пресс-служба театра им. Моссовета, в котором Черкасов служил 30 лет.
Некролог размещён на официальных страницах театра в соцсетях:
О причине смерти артиста не сообщается.
Прощание с Юрием Черкасовым состоится 17 ноября в здании театра. Похоронят артиста на Митинском кладбище Москвы.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.