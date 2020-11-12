В Чите после тушения пожара в коллекторе было обнаружено тело бездомного. Пол погибшего установить не удалось.
Как сообщает портал chita.ru, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 ноября в агрогородке Опытный. Забайкальские пожарные прибыли для тушения возгорания в коллекторе.
Когда огнеборцам удалось справиться с пожаром, они обнаружили останки погибшего человека, его пол установить не удалось.
Сообщается, что по находившимся на месте вещам и оборудованному спальному месту пожарные установили, что в коллекторе жили бездомные.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.