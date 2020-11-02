На Ямале произошло возгорание на магистральном газопроводе

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на одном из участков магистрального газопровода. В результате аварии никто не пострадал.

Инцидент произошёл ночью 2 ноября на на 59-м километре магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР. Как сообщает rbc.ru, на одном из участков произошёл разрыв, а затем возгорание под давлением в 70 атмосфер.

В настоящее время отключен участок с 32 по 60 километр. Отмечается, что при этом поставки топлива потребителям ограничены не были.