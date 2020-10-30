В Татарстане младенец умер в больнице после родов, принятых уборщицей

В Татарстане у женщины в больнице роды принимала уборщица. Новорождённый ребёнок скончался от асфиксии.

Трагедия произошла в январе этого года. Женщина обратилась в медучреждение в первый день нового года. Она находилась на большом сроке беременности, поэтому врачи оставили её на сохранении. Спустя три дня доктор сказал женщине, что пора готовиться к родам. Роженица попросила врача сделать УЗИ, однако её просьбу проигнорировали.

Когда женщина начала рожать, врачей рядом не оказалось вовсе и роды пришлось принимать находившейся в здании уборщице.

Как сообщает портал kazanreporter.ru, ребёнок скончался от асфиксии, принимавшая роды женщина не смогла оказать помощь новорождённому и спасти ему жизнь.

Отмечается, что несмотря на то что в отношении медика, который не принял должные меры, возбуждено уголовное дело, он продолжает работать в той же больнице.