В Татарстане у женщины в больнице роды принимала уборщица. Новорождённый ребёнок скончался от асфиксии.
Трагедия произошла в январе этого года. Женщина обратилась в медучреждение в первый день нового года. Она находилась на большом сроке беременности, поэтому врачи оставили её на сохранении. Спустя три дня доктор сказал женщине, что пора готовиться к родам. Роженица попросила врача сделать УЗИ, однако её просьбу проигнорировали.
Когда женщина начала рожать, врачей рядом не оказалось вовсе и роды пришлось принимать находившейся в здании уборщице.
Как сообщает портал kazanreporter.ru, ребёнок скончался от асфиксии, принимавшая роды женщина не смогла оказать помощь новорождённому и спасти ему жизнь.
Отмечается, что несмотря на то что в отношении медика, который не принял должные меры, возбуждено уголовное дело, он продолжает работать в той же больнице.
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