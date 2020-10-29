Во французском Авиньоне неизвестный мужчина напал на полицейских с криками "Аллаху акбар!". Его застрелили.
Инцидент произошёл в 11:15 по местному времени. Как сообщает lenta. ru, сначала нападавший угрожал ножом прохожим на улице, а после набросился на прибывших на место происшествия полицейских. В итоге преступника застрелили.
Отмечается, что нападение на полицейских произошло через два часа после теракта в церкви Нотр-Дам в Ницце. Тогда нападавшего, который убил трёх человек, удалось задержать.
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