Во Франции неизвестный напал на полицейских с криком "Аллаху акбар!"

Во французском Авиньоне неизвестный мужчина напал на полицейских с криками "Аллаху акбар!". Его застрелили.

Инцидент произошёл в 11:15 по местному времени. Как сообщает lenta. ru, сначала нападавший угрожал ножом прохожим на улице, а после набросился на прибывших на место происшествия полицейских. В итоге преступника застрелили.

Отмечается, что нападение на полицейских произошло через два часа после теракта в церкви Нотр-Дам в Ницце. Тогда нападавшего, который убил трёх человек, удалось задержать.