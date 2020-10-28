Москвичи рассказали о нападении группировки подростков

Москвичи рассказывают о нескольких нападениях группировки неонацистов на северо-востоке столицы.

Очевидцы утверждают, что молодые люди ходят группами по три-четыре человека, они носят на поясах ножи и брелоки со свастикой.

Как сообщает govoritmoskva.ru, один из пострадавших рассказал радиостанции, что 24 октября он с компанией друзей подвергся нападению группировки молодёжи. Инцидент произошёл в тёмное время суток в одном из дворов: четыре человека перегородили дорогу мужчинам и распылили им в лицо перцовый баллончик, после чего избили.

Собеседник радиостанции рассказал, что в результате нападения потерял сознание примерно на 10-20 минут, а после его госпитализировали.

Отмечается, что в пресс-службе УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве сообщили, что информация о подобных нападениях к ним не поступала.