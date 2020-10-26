В Барнауле двухлетняя девочка провалилась в открытый колодец ливневой канализации, глубиной три метра.
Инцидент произошёл 24 октября. Ребёнок гулял в парке со своей бабушкой. Из-за опавшей листвы и выпавшего недавно снега, девочка не заметила открытый колодец ливневой канализации и провалилась в него.
Спасатели, прибывшие на место, отметили, что глубина колодца составляет более трёх метров, и падение в него девочки могло закончится трагедией.
Как сообщает ТАСС, спасатели спустились в колодец, достали девочку и передали её медикам. Отмечается, что ребёнок не получил серьёзных травм.
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