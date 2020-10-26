Двухлетняя девочка провалилась в открытый колодец в Барнауле

В Барнауле двухлетняя девочка провалилась в открытый колодец ливневой канализации, глубиной три метра.

Инцидент произошёл 24 октября. Ребёнок гулял в парке со своей бабушкой. Из-за опавшей листвы и выпавшего недавно снега, девочка не заметила открытый колодец ливневой канализации и провалилась в него.

Спасатели, прибывшие на место, отметили, что глубина колодца составляет более трёх метров, и падение в него девочки могло закончится трагедией.

Как сообщает ТАСС, спасатели спустились в колодец, достали девочку и передали её медикам. Отмечается, что ребёнок не получил серьёзных травм.