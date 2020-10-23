В Брянске разъярённый водитель напал на сотрудника Госавтоинспекции и выбил ему зубы.
Инцидент произошёл в январе этого года. Водитель, недовольный тем, что инспектор его остановил, выбил ему зубы. Кроме того, мужчина нанёс стражу порядка множественные другие повреждения, в частности, у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб головы.
В итоге агрессивный водитель на год отправился в колонию общего режима.
Как сообщает портал bryansku. ru, с начала года в Брянской области было заведено 25 уголовных дел за нападения или оскорбления в адрес сотрудников ДПС.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.