В Брянске водитель выбил зубы сотруднику ДПС

В Брянске разъярённый водитель напал на сотрудника Госавтоинспекции и выбил ему зубы.

Инцидент произошёл в январе этого года. Водитель, недовольный тем, что инспектор его остановил, выбил ему зубы. Кроме того, мужчина нанёс стражу порядка множественные другие повреждения, в частности, у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб головы.

В итоге агрессивный водитель на год отправился в колонию общего режима.

Как сообщает портал bryansku. ru, с начала года в Брянской области было заведено 25 уголовных дел за нападения или оскорбления в адрес сотрудников ДПС.