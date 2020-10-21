В Казани мужчина надругался над бывшей сожительницей и её дочерью

Житель Казани ворвался в дом к бывшей сожительнице и надругался над её 16-летней дочерью, а позже изнасиловал и похитил саму женщину.

Дверь преступнику открыл 13-летний сын потерпевшей. В доме в тот момент были только мальчик и его сестра. Угрожая ножом, мужчина связал детей, а позже иснасиловал 16-летнюю девочку.

Когда вернулась домой мать детей, злоумышленник избил её и также изнасиловал. Затем он силой затолкал женщину в машину и увёз в неизвестном направлении.

Как сообщают vesti.ru, полицейские задержали ранее судимого мужчину по горячим следам. На допросах он свою вину не признал.