Пятилетний ребёнок сломал руку в саратовском детском саду

В Саратове привлекли к ответственности воспитателя детского сада. Во время прогулки её пятилетний подопечный сломал руку.

Инцидент произошёл в августе этого года. Пятилетний ребёнок получил перелом руки во время прогулки. У него был диагностирован перелом плечевой кости со смещением. Воспитаннику детского сада потребовалась госпитализация и операция.

Как сообщает "Комсомольская правда", воспитателя привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Женщина заплатит штраф в 10 тысяч рублей.