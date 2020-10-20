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В Самаре машина провалилась под асфальт из-за прорыва трубы

Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Самаре под асфальт провалился автомобиль ВАЗ-2112. Без водоснабжения остались более двух тысяч человек.

Машина упала в яму, которая образовалась на трамвайных путях из-за прорыва трубы с горячей водой. Всё вокруг было окутано паром, на месте коммунальной аварии образовалась воронка диаметром около двух квадратных метров и глубиной около метра.

Как сообщают РИА Новости, в результате аварии ни кто не пострадал. Без горячего водоснабжения остались восемь многоквартирных домов и три социальных объекта. Они переведены на резервную схему водоснабжения.

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