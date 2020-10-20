Трое молодых людей упали с дамбы Новосибирской ГЭС

Трагедией закончилась попытка молодого человека сделать селфи на дамбе Новосибирской ГЭС. Парень упал и погиб, а двое его друзей, попытавшихся помочь, пострадали.

Молодой 26-летний мужчина запрыгнул на парапет, желая сделать селфи, но оступился и упал в ледяную воду. Парень погиб.

Его друг пытался помочь пострадавшему, однако с берега сделать это не получилось, и он тоже бросился в воду. Девушки, оставшиеся на берегу, связали из одежды канат, пытаясь вытащить молодых людей на берег, но вскоре одна из девушек также оказалась в воде.

В итоге бросившийся на помощь товарищу молодой человек смог самостоятельно выбраться на берег, где уже находилась бригада скорой помощи.

Как сообщает портал vesti.ru, упавшую в воду девушку вытащили без признаков жизни, она находилась в состоянии клинической смерти. Медикам удалось её реанимировать, после чего в тяжёлом состоянии пострадавшую доставили в больницу.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.