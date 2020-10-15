В Алтайском крае ученики отравились в школьной столовой

Следователи проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Алтайского края.

Инцидент произошёл в школе села Зудилово. Троим школьникам стало плохо и они обратились за помощью к медикам. Родители пострадавших отмечают, что причиной отравления могли стать просроченные продукты.

Как сообщает портал fedpress. ru, в настоящее время по инциденту проводит проверку региональное управление Следственного комитета. Оперативники опрашивают родителей учеников и администрацию школы.