На Алтае женщина нападала на соседей из-за замечаний о её поведении

В Горно-Алтайске девушка избила пенсионерку и напала с ножом на соседку, которая сделала ей замечание из-за её поведения.

Нападавшая часто устраивала шумные застолья, громко включала музыку по ночам и приглашала к себе домой шумные компании. Из-за всего этого женщина нередко конфликтовала с соседями.

Так, в апреле этого года пенсионерка, которая является соседкой шумной барышни, среди ночи вновь проснулась от шума и вышла на лестничную площадку, чтобы сделать замечание. В ответ нетрезвая женщина избила пожилую даму. Разнял женщин другой сосед который стал случайным свидетелем происходящего.

Спустя два месяца знакомая буйной девушки сделала ей замечание из-за того, что та собралась сесть пьяной за руль. Разозлившись, нетрезвая женщина нанесла знакомой порезы на руки и ноги, воспользовавшись канцелярским ножом. Разнять дам смог подоспевший супруг пострадавшей, который оказал ей первую помощь.

Как сообщает портал amic. ru, в итоге городской суд признал женщину виновной в нанесении побоев и причинении лёгкого вреда здоровью и вынес ей наказание в виде 400 часов обязательных работ.