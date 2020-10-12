В Крыму контрактник погиб от пули старшего по званию

В Крыму 22-летний военнослужащий по контракту погиб от пули старшего по званию сослуживца.

Известно, что молодой человек погиб от выстрела в голову. Мать погибшего опубликовала в одной из социальных сетей запись, в которой говорится, что старший по званию застрелил парня одним выстрелом в голову. Также женщина сообщила, что сейчас ведётся следствие.

Как сообщает портал sevastopol.su, в командовании Черноморского флота подтвердили гибель контрактника, однако обстоятельства произошедшего не раскрываются.