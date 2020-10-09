В Приморье водителю автобуса внезапно стало плохо за рулём и мужчина скоропостижно скончался. В это время один из пассажиров успел среагировать и остановил маршрутку.
Инцидент случился в Находке. Утром автобус отъехал от остановки и после этого водителю внезапно стало плохо. Он упал на пол и, как выяснилось позже, скончался.
Автобус начал входить в поворот и в это время один из пассажиров, 29-летний местный житель, успел среагировать, сел за руль и остановил транспортное средство.
Как сообщает РИА Новости, в автобусе на момент произошедшего было около 40 пассажиров, никто из них не пострадал.
Василия Бернюкова, остановившего автобус, благодарственным письмом наградило начальство полиции Находки.
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