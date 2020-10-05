Мужчина устроил драку в столичном кафе и украл смартфон у посетителя

Приезжий мужчина напал в кафе на жителя Подмосковья, а потом украл его смартфон.

"Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения мобильного телефона путем грабежа", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию поступил сигнал о том, что в в одном из столичных кафе происходит драка. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный мужчина напал на жителя Подмосковья, а затем украл выпавший у последнего телефон и попытался скрыться. Однако, потерпевший сумел догнать злоумышленника и вернуть свой смартфон.

По горячим следам правоохранители задержали 52-летнего преступника. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.