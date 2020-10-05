В Подмосковье задержана банда автоподставщиков

В Подмосковье полицейские пресекли деятельность банды автоподставщиков, которые вымогали деньги у пенсионеров, инсценируя ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД, для преступлений мошенники выбирали участки трасс, где не было камер наблюдения, а в качестве жертв выбирали пожилых водителей.

Далее, один из членов группировки бросал в автомобиль потенциальной жертвы предмет, звук которого имитировал удар при ДТП. После остановки одни злоумышленники отвлекали потерпевшего, а другие при помощи наждачной бумаги оставляли царапины на кузове авто, а позже предъявляли претензии пенсионеру.

Также установлено, что один из фигурантов исполнял роль госавтоинспектора или страхового агента, котрому мошенники звонили, когда необходимо было убедить жертву в серьёзности происходящего. Затем, под видом страхового агента, подозреваемый обозначал сумму, которую должен был заплатить мошенникам потерпевший. После получения денег бандиты скрывались с места происшествия.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Правоохранители установили их причастность к трём преступлениям, и сейчас проверяют причастность банды к другим аналогичным деяниям.