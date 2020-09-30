В Челябинске тренер по силовым видам спорта продавал спортсменам запрещённые сильнодействующие вещества.
Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина уже был ранее судим за распространение анаболических стероидов. Однако, свою деятельность не прекратил.
Злоумышленник продавал своим подопечным и другим спортсменам сильнодействующие, запрещённые в России препараты с целью улучшения их спортивных показателей. Кроме того, подозреваемый оказывал им консультации по приёму этих препаратов.
В ходе обысков у мужчины изъяли более 2600 таблеток, 200 ампул и 50 флаконов с запрещёнными веществами.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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