Тренер продавал спортсменам запрещённые сильнодействующие препараты

В Челябинске тренер по силовым видам спорта продавал спортсменам запрещённые сильнодействующие вещества.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина уже был ранее судим за распространение анаболических стероидов. Однако, свою деятельность не прекратил.

Злоумышленник продавал своим подопечным и другим спортсменам сильнодействующие, запрещённые в России препараты с целью улучшения их спортивных показателей. Кроме того, подозреваемый оказывал им консультации по приёму этих препаратов.

В ходе обысков у мужчины изъяли более 2600 таблеток, 200 ампул и 50 флаконов с запрещёнными веществами.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.