Апокалиптическая сцена в Балаково: птицы замертво падают с неба

Социальные сети города Балаково (Саратовская область), где расположена крупная АЭС всколыхнули появившиеся в интернете фотографии и видео с улицы, буквально, заваленной птичьими трупиками.

В сообщениях на странице группы "Типичное Балаково" в соцсети ВКонтакте, жители города пишут о том, что одна из дорого "усыпана десятками мертвых птиц".

В комментариях под видео местные жители предлагают свои версии причин, по которым такое большое количество птиц упало на землю. Среди них

природные явления, такие как сильный ветер или случайное столкновение двух стай,

утечка на АЭС,

фейерверки,

выбросы с заводов,

5G — которого в России пока нет.

"В начале телесериала "Чернобыль” все птицы погибли", — самый популярный комментарий.

Саратовское управление ветеринарии в настоящее время расследует инцидент. Специалисты предполагают, что смерть птиц могла быть связана с вспышкой птичьего гриппа.

Однако не все балаковцы доверяют местной экспертизе: