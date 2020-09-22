Социальные сети города Балаково (Саратовская область), где расположена крупная АЭС всколыхнули появившиеся в интернете фотографии и видео с улицы, буквально, заваленной птичьими трупиками.
В сообщениях на странице группы "Типичное Балаково" в соцсети ВКонтакте, жители города пишут о том, что одна из дорого "усыпана десятками мертвых птиц".
В комментариях под видео местные жители предлагают свои версии причин, по которым такое большое количество птиц упало на землю. Среди них
"В начале телесериала "Чернобыль” все птицы погибли", — самый популярный комментарий.
Саратовское управление ветеринарии в настоящее время расследует инцидент. Специалисты предполагают, что смерть птиц могла быть связана с вспышкой птичьего гриппа.
Однако не все балаковцы доверяют местной экспертизе:
"Ветеринары в Саратовской глубинке вряд ли компетентны, — написал один из пользователей. -Мы должны вызвать специалистов из Москвы, куда едут все лучшие кадры, чтобы заработать много денег!”
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