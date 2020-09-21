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В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,5

В 70 километрах от Иркутска, в районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Европейский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине двух километров.

Региональное Управление МЧС сообщает, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях в Иркутской области не поступало.

Подземные толчки ощущались в 12 районах региона. Магнитуда в эпицентре землетрясения составила 5,9. 

В социальных сетях местные жители пишут, что перед первым толчком слышали громкий гул, сравнимый с проходом тяжёлой техники.

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